Депутат Госдумы заявил, что каждого россиянина грабят на миллион рублей в год

Депутат оценил также потери России от теневой экономики.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что Россия теряет в год триллионы рублей от теневой экономики. По его словам, в год сумма составляет 136 трлн рублей.

Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год. Николай Арефьев, депутат от КПРФ

Арефьев сказал, что на эти деньги можно было бы сделать бесплатное образование, здравоохранение, а также можно было бы построить недостающие школы и дворцы культуры.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал данные о том, что в России размер теневого рынка составляет 38% от ВВП.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили существенно повысить налог для богатых россиян.

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