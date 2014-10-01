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Путин обсудил с Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах

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Глава ВТБ отметил, что цифровые валюты представляют большие возможности для российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой банка ВТБ Андреем Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Костин отметил, что цифровые валюты представляют большие возможности для российской экономики. Он напомнил, что 13 банков участвуют в запуске цифрового рубля под руководством Центробанка. Также глава ВТБ  заявил, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами.

Ранее Путин призвал развивать строительство в новых регионах.

Видео: kremlin.ru

Теги: андрей костин, банк втб, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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