Путин обсудил с Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах

Глава ВТБ отметил, что цифровые валюты представляют большие возможности для российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой банка ВТБ Андреем Костиным развитие системы расчетов в национальных валютах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Костин отметил, что цифровые валюты представляют большие возможности для российской экономики. Он напомнил, что 13 банков участвуют в запуске цифрового рубля под руководством Центробанка. Также глава ВТБ заявил, что цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами.

Ранее Путин призвал развивать строительство в новых регионах.

Видео: kremlin.ru