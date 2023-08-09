Глава государства обратил внимание на несколько направлений, по которым нужно вести активную работу.

Президент России Владимир Путин призвал развивать строительство в новых регионах. Об этом он заявил на совещании по вопросу развития строительной отрасли.

Глава государства обратил внимание на несколько направлений, по которым нужно вести активную работу. Он подчеркнул .что необходимо работать не только над проблемой аварийного жилья, но также над развитием транспортного, дорожного и железнодорожного строительства.

Новые регионы, конечно. Там, уж точно, есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил хорошие показатели расселения аварийного жилья.

Видео: kremlin.ru