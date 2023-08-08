Глава РФ рассказал о важной задаче для государства.

Российский президент Владимир Путин отметил хорошие показатели расселения аварийного жилья в стране. Соответствующее заявление в ходе профильного совещания по вопросам развития строительной отрасли страны сделал глава государства Владимир Путин. Политик счел данную задачу одной из самых важных для властей. Он добавил, что фиксируются хорошие показатели, но требуется продолжать работу над проблемой. В 2022 году удалось расселить жителей на трех миллионах квадратных метров аварийного жилья.

Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, - решить вопрос по аварийному жилью. Это очень хороший показатель, нужно это продолжать. Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил ускориться с вопросами деревянного домостроения.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live