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Путин поручил ускориться с вопросами деревянного домостроения

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Глава России дал поручение Минстро.

Российский президент Владимир Путин поручил министерству по строительству ускориться с решением вопроса доступности создания деревянного домостроения. Соответствующее заявление в ходе профильного совещания по вопросам развития строительной отрасли страны сделал глава государства. Политик напомнил коллегам, что данное поручение было дано, а сроки составили период до 1 июня текущего года.

Вот я просил внести изменения к законодательство и сделать более доступными строительство собственного деревянного, деревянного домостроения, но пока это к сожалению не сделано. Я прошу министерство завершить эту работу... Не затягивайте

Владимир Путин, президент РФ

В России с начала года около 400 тыс. семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, деревянное строительство, минстрой
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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