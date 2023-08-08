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В России с начала года около 400 тыс. семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке

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Глава России оценил темпы жилищного строительства.

Около 400 тысяч российских семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала 2023 года года. Соответствующее заявление в ходе профильного совещания по вопросам развития строительной отрасли страны сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что в общей сложности работники смогла ввести в оборот порядка 24 миллионов квадратных метров жилья. Президент подчеркнул, что данная сфера чрезвычайно важна для экономической системы, а также для социальной сферы общества.

Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: стройотрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, жилищное строительство, льготная ипотека
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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