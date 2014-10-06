Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о мерах поддержки участников спецоперации в регионе. Беспрозванных отметил, что власти взяли опыт Федеральной кадровой программы "Время героев". По его словам, на сегодняшний день в этой программе участвуют 28 человек.

Беспрозванных отметил, что программа достаточно востребована, а власти Калининградской области учитывали те потребности участников, о которых они рассказали. Он добавил, что ряд из них уже назначают на ключевые должности в силу их готовности.

