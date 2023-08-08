Путин: стройотрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны

Глава РФ рассказал о том, что считает строительство - мощным комплексом.

Строительная отрасль в России приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. Соответствующее заявление в ходе заседания в Кремле, посвященного вопросам развития данной сферы, сделал глава государства Владимир Путин. Политик отметил, что речь идет о мощном комплексе, который во многих показателях определяет устойчивость всей экономической системы.

В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения.

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