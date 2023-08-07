Президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения. Об этом он заявил на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Глава государства призвал увеличивать количество вооружения в процентном соотношении. Чемезов отметил, что в госкорпорации работают над этим вопросом.
Вы знаете, о чем речь. "Ланцеты" и так далее.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
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