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Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

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Глава государства отметил, что железнодорожная отрасль решит все стоящие перед ней задачи.

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Его видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что железнодорожная отрасль решит все стоящие перед ней задачи с соблюдением базовых принципов. К таковым президент отнес безопасность, надёжность, скорость, доступность и комфорт. Также Путин заявил, что российские железнодорожники активно содействуют в развитии транспортной системы в стране, в том числе в новых регионах России.

Ранее Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, день железнодорожника, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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