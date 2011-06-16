Глава государства отметил, что железнодорожная отрасль решит все стоящие перед ней задачи.

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Его видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что железнодорожная отрасль решит все стоящие перед ней задачи с соблюдением базовых принципов. К таковым президент отнес безопасность, надёжность, скорость, доступность и комфорт. Также Путин заявил, что российские железнодорожники активно содействуют в развитии транспортной системы в стране, в том числе в новых регионах России.

Ранее Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности.

Видео: kremlin.ru