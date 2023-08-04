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Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности

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В качестве основных докладчиков выступили директор ФСБ, глава СВР и глава МВД.

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел совещание с членами Совбеза. В качестве основных докладчиков выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев. Путин заявил, что на совещании обсудят укрепление внутренней стабильности страны в условиях сегодняшнего дня.

Ранее Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных авто.

Видео: Одноклассники / Вести

Теги: владимир путин, внутренняя стабильность, президент россии, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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