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Путин: все российские чиновники должны ездить на отечественных авто

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Президент РФ отметил, что нет ничего страшного в том, что "где-то будет поскромнее".

Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Глава государства отметил, что министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного. По его словам, это должно быть "абсолютно исключено". Путин отметил, что нет ничего страшного в том, что "где-то будет поскромнее".

Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, отечественные автомобили, президент россии, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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