Путин: повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами

Он также подчеркнул, что необходимо использовать современные средства производства.

Повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Глава государства отметил, что повышение производительности труда является одним из основных способов справиться с проблемами дефицита сотрудников. Он также подчеркнул, что необходимо использовать современные средства производства. К таковым Путин отнес искусственный интеллект и современное хорошее ПО.

Не надо будет даже нам набирать из числа приезжающих к нам людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли.

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