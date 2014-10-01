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Путин: повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами

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Он также подчеркнул, что необходимо использовать современные средства производства.

Повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Глава государства отметил, что повышение производительности труда является одним из основных способов справиться с проблемами дефицита сотрудников. Он также подчеркнул, что необходимо использовать современные средства производства. К таковым Путин отнес искусственный интеллект и современное хорошее ПО.

Не надо будет даже нам набирать из числа приезжающих к нам людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, президент россии, производительность труда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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