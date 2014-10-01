Путин: повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами

Повышение производительности труда поможет России обходиться своими кадрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Глава государства отметил, что повышение производительности труда является одним из основных способов справиться с проблемами дефицита сотрудников. Он также подчеркнул, что необходимо использовать современные средства производства. К таковым Путин отнес искусственный интеллект и современное хорошее ПО.
Не надо будет даже нам набирать из числа приезжающих к нам людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли.
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