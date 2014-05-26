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Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли

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Глава России считает, что у компаний все еще фиксируются проблемы с логистикой.

Российские власти  должны подставить плечо тем предприятиям, которые занимаются деревообработкой, так как данная экономическая отрасль чуть просела по показателям. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе общения с экспертами в Кремле, общаясь с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По мнению президента страны, основной проблемой остается логистическая составляющая.

Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела. Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности.

Владимир Путин, президент России

Путин заявил, что рост зарплат в промышленности РФ говорит о том, что она "набирает ход".

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, деревообработка, логистика, обрабатывающая промышленность, промышленность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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