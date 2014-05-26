Путин заявил, что рост зарплат в промышленности РФ говорит о том, что она "набирает ход"

Глава России провел встречу с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Официальные показатели трудовой занятости и рост заработных плат сотрудникам в российской промышленности говорят о том, что экономическая отрасль "набирает ход". Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе общения с экспертами в Кремле, общаясь с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Политик заметил, что компании получают заказы и осваивают в своей работе новые направления. По сведениям администрации страны, оплата труда составила в номинале 69,2 тысячи рублей.

Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка 10 миллионов человек - это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень Владимир Путин, президент РФ

Песков: Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определить место и сроки встречи.

Фото и видео: Kremlin.ru