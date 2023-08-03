Песков: Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определить место и сроки встречи

В Кремле прокомментировали разговор между лидерами РФ и Турции.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам рабочей встречи. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации в Москве Дмитрий Песков во время своего пресс-подхода к журналистам в ходе посещения форума "Территория смыслов". Чиновник из Кремля добавил, что иностранный политик поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров в стране.

Они несколько раз говорили по телефону и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам. Место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий песков напомнил СМИ о том, что политики собирались встречаться еще до выборов президентских в Турции, но решили этого не делать для того, чтобы не давать пищу для злопыхателей. В противном случае Россию бы недружественные государства стали бы подозревать во вмешательстве во внутренние дела Анкары. Сейчас же график у избранного президента Турции остается напряженным, так как власти успешно продолжают бороться с последствиями природной стихии.

Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / ТАСС