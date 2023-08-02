Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области

В Кремле рассказали о причинах такого решения, которое приняла администрация региона РФ.

Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно, у Москвы нет сомнений в том, что все механизмы контроля предусмотрены. оответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что вопрос согласован с федеральным законодательством и решение принято местными властями в связи с текущей обстановкой в регионе.

Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В ответ на уточняющий вопрос СМИ о том, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть "не в те руки", чиновник заметил, что оружие никогда не бывает бесконтрольным. Власти рассчитывают на работу механизмов контроля и тщательное планирование реализацию программы. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в российском регионе остается сложной, поэтому администрация приняла постановление об обеспечении самообороны вооружением. Бойцы получили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ.

Песков заявил о готовности РФ вернуться к зерновой сделке при ее выполнении в полной мере.

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