Песков заявил о готовности РФ вернуться к зерновой сделке при ее выполнении в полной мере

В Кремле напомнили, что условия России еще не выполнены.

Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ. До сих пор этого сделано не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД России

Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с утверждением о том, что Вашингтон обладает информацией, согласно которой Россия якобы готова вести переговоры о возобновлении черноморской инициативыПесков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву.

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