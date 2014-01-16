Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву

В Кремле оценили ситуацию с ударами дронов по "Москва-Сити".

Угроза атак беспилотников по территории российской столицы существует, она очевидная, поэтому специалистами принимаются меры безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал вопрос об усилении мер реагирования на ситуации, которые могут произойти наподобие атаки на "Москва-Сити". По словам спикера, больше он ничего не может добавить к тому, что уже было сказано российским министерством по обороне, так как вопрос могут оценивать исключительно венные.

Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что среди членов БРИКС "существуют нюансы" по теме его расширения.

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