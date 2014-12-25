Песков заявил, что среди членов БРИКС "существуют нюансы" по теме его расширения

В Кремле оценили публикацию The Bloomberg о том, что две страны альянса не согласились с позицией КНР.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что среди стран-членов БРИКС (в состав входят (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "существуют нюансы" по вопросу расширения сообщества. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на регулярном телефонном брифинге от 1 августа. В Кремле заметили, что данная тема находится высоко в перечне "повестки дня". Все нюансы будут обсуждаться делегатами на предстоящем саммите. Таким образом спикер прокомментировал публикацию информационного агентства The Bloomberg со ссылкой на собственные источники о том, что Индия и Бразилия выступают против призывов властей КНР быстро расширить БРИКС.

Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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