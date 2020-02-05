На встрече с главой государства Костин рассказал о работе банка в Крыму и новых регионах России.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Банка ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства Костин рассказал о текущей деятельности финансовой группы, а также о работе банка в Крыму и новых регионах России. По его словам, в Донбассе и Новороссии филиалы ВТБ откроются в этом году. Также Костин отметил, что в Крыму работает дочерний банк под названием РНКБ, который будет присоединен к ВТБ.

Ранее Путин заявил, что будущее России во многом зависит от Вооруженных сил.

Видео: kremlin.ru