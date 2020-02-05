Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Банка ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На встрече с главой государства Костин рассказал о текущей деятельности финансовой группы, а также о работе банка в Крыму и новых регионах России. По его словам, в Донбассе и Новороссии филиалы ВТБ откроются в этом году. Также Костин отметил, что в Крыму работает дочерний банк под названием РНКБ, который будет присоединен к ВТБ.
Ранее Путин заявил, что будущее России во многом зависит от Вооруженных сил.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на работу или на пляж, прекрасно и быстро охлаждает помещение. Очень приятная цена ---- https://use.my/arctiku