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Выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам
Сегодня, 13:24
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Выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам

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Ее размер составил 7,74%.

В десяти крупнейших банках России средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в конце 2021 года выросла до 7,74%. Такие данные приводит Центробанк России.

Отмечается, что это максимальный показатель с мая 2017 года. Тогда процентная ставка составляла 7,92%.

При расчете средней максимальной ставки учитывал ЦБ данные ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Московского кредитного банка и Совкомбанка.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие 10 лет в строительство жилья в России вложат 70 трлн рублей. Это будут почти все частные средства. 

Фото: pixabay 

Теги: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам
Категории: Лента новостей, Новости России,

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