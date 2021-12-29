Хуснуллин заявил, что в ближайшие 10 лет в строительство жилья вложат 70 трлн рублей

Это почти все частные средства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на Гайдаровском форуме, что в ближайшие 10 лет в строительство жилья в России планируется привлечь порядка 70 трлн рублей. По его словам, привлекаться в основном будут частные средства.

За десятилетие у нас запланирован объем инвестиций в строительство 70 триллионов рублей, и он почти весь частный. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Хуснуллин подчеркнул, что в инфраструктуру планируется вложить еще порядка 7 трлн рублей. При этом за 10 лет в развитие ипотечного портфеля инвестиции могут составить порядка 20 трлн рублей.

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