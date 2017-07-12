Застройщики Петербурга сократили инвестиции в покупку новых участков

Общий объем вложений также снизился и составил 248 млн долларов.

Девелоперы стали реже инвестировать в приобретение новых участков. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 29 июня.

Так, за первые шесть месяцев текущего года для строительства купили всего 21 га земли, что в три раза меньше, чем в пандемию. В прошлом году в тот же период приобрели 239 га, в 2021-м – 685 га.

Общий объем вложений также снизился и составил 248 млн долларов. Это меньше на 65 млн долларов по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают две причины тенденции. Первая заключается в том, что спрос на покупку жилья снижается, а лендлорды, владеющие перспективными участками, не хотят снижать на них цены.

Кроме того, застройщики не планируют вкладываться в участки, которые требуют длительного согласования и перевода земель из одной категории в другую.

Однако вместе с тем увеличивается количество сделок между девелоперами внутри рынка.

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Фото: Piter.TV