За полгода цены на комнаты в коммунальных квартирах упали в Петербурге

Эксперты пишут о 2,6 млн рублей за комнату.

Сегодня, 22 июня, стало известно о падении цен на комнаты в коммунальных квартирах Северной столицы. Разница за шесть месяцев составила примерно 2%. Об этом пишет издание "РБК", ссылаясь на данные аналитиков портала "Мир квартир".

Эксперты пишут о 2,6 млн рублей за комнату. Примечательно, что ситуация в Петербурге не совпадает с другими регионами России. Так, в 60 городах среднюю стоимость одной из частей квартиры оценивают в 1,43 млн рублей. Эта сумма выше, чем полгода назад.

Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость, и растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на "вторичке". В обеих столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет. Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир"

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Фото: Piter.TV