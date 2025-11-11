Петербуржцам рассказали, как урегулировать спор с соседом по коммуналке

Ключевым фактором является то, как оформлена квартира.

Жизнь в коммунальной квартире часто напоминает поле битвы, где правила общежития диктуются не только этикетом, но и буквой закона. Вопрос о том, кто должен платить за ремонт и устранять поломки, становится особенно острым, когда неисправность в одной комнате выводит из строя всю квартиру или когда страдает общее имущество. Разобраться в хитросплетениях ответственности "помогут" Жилищный кодекс и Гражданский кодекс, а также статус самого жилья, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Ключевым фактором является то, как оформлена квартира. Если речь идет о договоре социального найма, то ответственность четко распределена между нанимателем и собственником (муниципалитетом или городом). Если же квартира разделена по собственникам или представляет собой "стихийную коммуналку", где владелец сдает комнаты разным людям, ситуация запутывается многократно.

Так, можно рассмотреть классический пример: неисправность электропроводки в одной из комнат привела к скачкам напряжения во всей квартире. Согласно ст. 67 ЖК РФ, наниматель обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии и проводить текущий ремонт. Если доказано, что поломка произошла по вине жильца (например, из-за перегрузки сети мощными приборами), он будет обязан возместить ущерб соседям и оплатить ремонт.

Замена всей проводки — это капитальный ремонт. По закону (включая ст. 616 ГК РФ), обязанность по его проведению лежит на собственнике или наймодателе. Именно он обязан обеспечить безопасные условия проживания. Если собственник игнорирует просьбы, жильцы имеют право обратиться в жилищную инспекцию или суд.

С поломками в местах общего пользования (кухня, коридор, санузел) ситуация иная. Здесь расходы делятся коллективно. Однако и тут есть нюансы. Расходы на ремонт общего имущества (например, замена труб или батарей) делятся между жильцами пропорционально занимаемой ими площади. Если сломался предмет общего пользования (например, стиральная машина), расходы делятся поровну между всеми арендаторами/жильцами.

Юристы настоятельно рекомендуют прописывать все условия заранее в договоре аренды: порядок пользования общими зонами, ответственность за поломки и штрафные санкции. Это дисциплинирует жильцов и страхует от конфликтов.

Еще одна вечная проблема коммуналок — оплата коммунальных услуг. Если один из жильцов систематически не платит, управляющая компания может начислить долг на всех остальных по среднему нормативу.Взыскать переплату с недобросовестного соседа можно через суд на основании ст. 15 ГК РФ (возмещение убытков). Однако это сложный и долгий процесс.

Несмотря на то что власти активно работают над расселением коммунальных квартир (ежегодно выделяются субсидии в размере около 1,7 млн рублей), в Петербурге их остается еще около 60 тысяч, и вопросы ответственности в них остаются такими же острыми.

Фото: Piter.TV