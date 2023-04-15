Стоимость аренды комнаты снизилась в Петербурге

В I квартале 2026 года в Москве и Петербурге зафиксировали снижение цен на аренду комнат, однако в Северной столице это снижение было более значительным. В Петербурге аренда комнат подешевела на 4,7% и составила в среднем 14,1 тыс. рублей, в то время как в Москве снижение составило 3,9%, и средняя цена аренды достигла 22 тыс. рублей, сообщает "РИА Недвижимость" со ссылкой на информацию "Мира квартир".

Интересно, что оба мегаполиса не вошли в число городов с самым сильным ростом цен на аренду.

В то же время, в таких городах, как Ставрополь, Кемерово, Тольятти, Сургут и Брянск, наблюдалось наибольшее снижение цен на аренду комнат, с падением от 8,5% до 12,1%. По словам генерального директора "Мира квартир" Павла Луценко, это снижение связано с низкой платежеспособностью арендаторов, что влияет на весь рынок арендного жилья.

Ранее мы сообщили о том, что долгосрочная аренда квартир в Петербурге подешевела на 6–7% с начала года.

