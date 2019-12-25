В мае рост цен на летние туры для петербуржцев вырос на 40%

Средняя выручка отелей в городе выросла на 10% в прошлом месяце.

В прошедшем мае средний чек на летние туры по РФ вырос практически на треть. В частности, тенденция затронула и Северную столицу, где путёвки стали на 40%дороже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Ещё более сложная ситуация сложилась в Нижегородской области, где стоимость туров увеличилась на 49%. Повышение в Челябинской области составило 31%, а в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) − 82%. При этом в Краснодарском крае цены увеличились только на 2%.

Как отметил аналитик Николай Новиков, в последний весенний месяц выручка мини-отелей выросла на 10%, а средние обороты гостиниц в Москве упали на 15%. Средняя выручка отелей в Северной столице выросла на 10% в прошлом месяце.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты сомневаются в большом притоке туристов из "дружественных" стран в Петербург.

Фото: Piter.TV