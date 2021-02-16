Эксперты сомневаются в большом притоке туристов из "дружественных" стран в Петербург

По мнению специалистов, инициатива правительства о расширении списка погранпунктов для владелььцев электронной визы пока может рассматриваться лишь как жест доброй воли.

Согласно решению правительства России был расширен список пограничных пунктов, через которые иностранные туристы смогут пересечь границу страны при наличии упрощённой электронной визы. В частности, Северная столица получила сразу 3 новых перехода. Несмотря на это, эксперты сомневаются, что мера повлияет на увеличение турпотока в город. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Так, петербургский экскурсовод Андрей Никитин, специализировавшийся на приёме финских туристических групп, отметил, что в город приезжают в основном люди с двойным гражданством, которые не нуждаются в экскурсиях или гостиницах. Так как воздушное пространство закрыто, они добираются до Петербурга автобусными рейсами. При этом, гендиректор паромной компании MOBY SPL Сергей Котенев смотри на ситуацию более позитивно и верит, что создание условий для приёма туристов пригодится Северной столице в будущем. При этом он подчеркнул, что в данный момент пассажирские лайнеры в городские порты не заходят.

Пресс-секретарь Российской гостиничной ассоциации Тамара Буйлова уверена, что инициатива правительства пока может рассматриваться лишь как жест доброй воли.

Вы знаете, новость про расширение пунктов пересечения границы по электронной визе оставила меня, в общем-то, равнодушной. Я рада за наших дальневосточных коллег, наверное, в том же Хабаровске вырастет поток китайских туристов – возможно, часть из него перепадёт и петербуржцам, но прогнозировать, как в 2019 году, что после появления этой меры поток иностранных туристов в город на Неве удвоится, я точно не буду. Ввели, и хорошо, открытость лучше закрытости, но это пока мера, рассчитанная на некое светлое будущее. Тамара Буйлова, пресс-секретарь Российской гостиничной ассоциации

Ранее мы сообщили о том, что гости из Ближнего Востока и стран СНГ посетят Петербург.

Фото: Piter.TV