Гости из Ближнего Востока и стран СНГ посетят Петербург

С Ираном уже согласован безвизовый режим, а также ведутся переговоры с индийскими авиакомпаниями.

Петербург посетят туристы из Центральной Азии, Ближнего Востока и стран СНГ. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Рассчитываем, что программа "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023" позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из бывших советских республик", – прокомментировал он.

Александр Беглов отметил, что зарубежные туристы все чаще приезжают в культурную столицу: в городе стало больше гостей из ОАЭ, Ирана, Катара, Турции. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока проживает примерно 3,5 миллиарда человек. Это большой рынок. Именно поэтому одна из перспектив развития туристической отрасли Петербурга – возобновление безвизового обмена для организованных групп из Китая. В настоящее время уже удалось согласовать безвизовый режим с Ираном.

Сейчас ведутся переговоры с индийскими авиакомпаниями, в результате которых могут открыться прямые рейсы в Дели и Мумбаи.

По мнению правительства, стимулом для дальнейшего роста туризма станет проведение в городе саммита Россия – Африка и мероприятий в рамках программы "Санкт Петербург – культурная столица СНГ" .

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