Марат Хуснуллин посетил освобожденные российскими войсками Мариуполь и Волноваху

В воскресенье, 8 мая, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил города Мариуполь и Волноваху, которые были освобождены войсками РФ, с целью оценки объема восстановительных работ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram.
Руководитель также побывал в городах, оценив масштабы будущего строительства.
Они [подходы к строительству] должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки.
Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики
Ранее мы сообщили о том, что Шойгу вручил звезды Героя России двум участникам спецоперации на Украине.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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