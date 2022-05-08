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Марат Хуснуллин посетил освобожденные российскими войсками Мариуполь и Волноваху

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Вице-премьер РФ оценил объемы восстановительных работ, предстоящих в городах.

В воскресенье, 8 мая, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил города Мариуполь и Волноваху, которые были освобождены войсками РФ, с целью оценки объема восстановительных работ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram.

Руководитель также побывал в городах, оценив масштабы будущего строительства. 

Они [подходы к строительству] должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

Ранее мы сообщили о том, что Шойгу вручил звезды Героя России двум участникам спецоперации на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: вице-премьер россии марат хуснуллин, волноваха, мариуполь, спецоперация на украине
Категории: Видео, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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