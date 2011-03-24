Шойгу вручил звезды Героя России двум участникам спецоперации на Украине

Наград удостоились заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

В воскресенье, 8 мая, в Национальном центре управления обороной РФ прошла торжественная церемония награждения двух российских военнослужащих, которые проявили героизм во время спецоперации на Украине. Звезды Героя России были вручены заместителю командира штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрий Литвинов и штурману истребительного авиационного полка майору Виктор Дудин министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Звезды были присуждены военнослужащим Указом президента РФ Владимира Путина. Шойгу выразил награжденным благодарности за самоотверженность при выполнении боевого долга.

Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения. Поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России