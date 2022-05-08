Беспилотник Bayraktar TB2 заснял удар двух истребителей по острову Змеиный

Аппарат завис над островом в ходе мониторинга. Данных о принадлежности истребителей не поступало.

Беспилотник Bayraktar TB2 обнаружил и заснял удар двух истребителей СУ-27, произведенный по острову Змеиный. Кадры появились на информационном ресурсе Clash Report.

Предположительно истребители были выпущены с юга - беспилотник запечатлел их, находясь к востоку от острова во время мониторинга местности. Более точных данных об установках пока не поступало.

Напомним, Минобороны РФ уже зафиксировала присутствие украинской военной техники в районе острова Змеиный. Оперативно-тактическая и армейская авиация сбила 2 вражеских самолета Су-24 и Су-27 и 3 вертолета Ми-8 с десантом.

Ранее мы сообщили о том, что ВС РФ запустили высокоточную ракету "Оникс" с побережья Черного моря.

Фото и видео: YouTube / Clash Report