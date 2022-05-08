Минобороны: ВС РФ запустили высокоточную ракету "Оникс" с побережья Черного моря

Минобороны РФ показало кадры запуска высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря, который произвели вооруженные силы страны. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 8 мая.
Уточняется, что залп был произведен ночью расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион".
Удар нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры в рамках спецоперации.
Ранее пленный полковник Кормянков заявил, что спутники Маска раздавали интернет для ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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