Минобороны: ВС РФ запустили высокоточную ракету "Оникс" с побережья Черного моря

Залп был произведен по объектам вражеской военной инфраструктуры в ночное время.

Минобороны РФ показало кадры запуска высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря, который произвели вооруженные силы страны. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 8 мая. Уточняется, что залп был произведен ночью расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион". Удар нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры в рамках спецоперации. Ранее пленный полковник Кормянков заявил, что спутники Маска раздавали интернет для ВСУ. Фото и видео: Минобороны России