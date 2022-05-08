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Минобороны: ВС РФ запустили высокоточную ракету "Оникс" с побережья Черного моря

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Залп был произведен по объектам вражеской военной инфраструктуры в ночное время.

Минобороны РФ показало кадры запуска высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря, который произвели вооруженные силы страны. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 8 мая.

Уточняется, что залп был произведен ночью расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион".

Удар нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры в рамках спецоперации.

Ранее пленный полковник Кормянков заявил, что спутники Маска раздавали интернет для ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вс рф, минобороны, ракета оникс, спецоперация
Категории: Видео, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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