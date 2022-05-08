Пленный полковник Кормянков заявил, что спутники Маска раздавали интернет для ВСУ

При боевых действиях в Мариуполе солдаты ВСУ использовали спутниковую сеть Starlink компании Илона Маска SpaceX для выхода в сеть. Такие показания дал начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты полковник Дмитрий Кормянков во время допроса. Об этом сообщает РИА Новости.\
Офицер сообщил, что его подразделение получило комплекты спутников после входа в город российских войск.
Напомним, что Кормянков и командир бригады полковник Владимир Баранюк были пленены в ходе выхода с завода "Азовмаш". Сейчас они дают показания.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными корвета ВМС Украины в районе Одессы.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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