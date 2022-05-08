Пленный полковник Кормянков заявил, что спутники Маска раздавали интернет для ВСУ

По данным офицера, украинские солдаты использовали спутниковую сеть Starlink от SpaceX.

При боевых действиях в Мариуполе солдаты ВСУ использовали спутниковую сеть Starlink компании Илона Маска SpaceX для выхода в сеть. Такие показания дал начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты полковник Дмитрий Кормянков во время допроса. Об этом сообщает РИА Новости.\

Офицер сообщил, что его подразделение получило комплекты спутников после входа в город российских войск.

Напомним, что Кормянков и командир бригады полковник Владимир Баранюк были пленены в ходе выхода с завода "Азовмаш". Сейчас они дают показания.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными корвета ВМС Украины в районе Одессы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости