Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными корвета ВМС Украины в районе Одессы

Кроме того, выведены из строя узел связи аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз и командный пункт механизированной бригады ВСУ в районе Пятихатка.

Силами ВКС РФ прошла ликвидация корвета проекта 1241 украинских ВМС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что ночью авиация направила высокоточные ракеты по вражескому объекту.

Кроме того, российские ВКС уничтожили узел связи аэродрома Червоноглинское вблизи населенного пункта Арциз. Также был устранен командный пункт украинской бригады в районе Пятихатка недалеко от Харькова.

Ранее мы сообщили о том, что ВСУ ударили "Точкой-У" по мирным жителям Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России