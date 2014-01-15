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ВС РФ сбили 2 самолета и 3 вертолета ВСУ у острова Змеиный

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Кроме того, армейская авиация уничтожила 2 беспилотника"Байрактар-ТБ2" и десантно-штурмовой катер противника.

Оперативно-тактическая и армейская авиацией РФ сбила 2 самолета Су-24 и Су-27 и 3 вертолета Ми-8 с десантом в районе острова Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, российские военнослужащие смогли устранить 2 беспилотника "Байрактар-ТБ2" и вражеский десантно-штурмовой катер "Станислав", добавил Конашенков. 

Ранее мы сообщили о том, что российская армия взяла под контроль поселок Нижнее в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны РФ

Теги: вс рф, генерал-майор игорь конашенков, спецоперация на украине
Категории: Видео, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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