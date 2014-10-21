Кадыров: российская армия взяла под контроль поселок Нижнее в ЛНР

Также по данным главы Чеченской республики военнослужащие уничтожили практически все пункты ВСУ в городе Попасная.

Поселок Нижнее в ЛНР находится под полным контролем российских военных. Кроме того, вооруженные силы страны на 80% контролируют город Попасная. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Республики уточнил, что южная группировка ВС РФ полностью завершила зачистку промзоны в Попасной от опорных пунктов ВСУ и контролируют центральную часть города

Попасная заблокирована, находится в кольце на 90% , нужно закрыть только одну дорогу. Рамзан Кадыров, глава ЧР

Ранее мы сообщили о том, что российская артиллерия уничтожила около 280 украинских националистов.

Видео: Telegram / Kadyrov_95