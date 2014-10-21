Кадыров: российская армия взяла под контроль поселок Нижнее в ЛНР

Поселок Нижнее в ЛНР находится под полным контролем российских военных. Кроме того, вооруженные силы страны на 80% контролируют город Попасная. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Республики уточнил, что южная группировка ВС РФ полностью завершила зачистку промзоны в Попасной от опорных пунктов ВСУ и контролируют центральную часть города
Попасная заблокирована, находится в кольце на 90% , нужно закрыть только одну дорогу.
Рамзан Кадыров, глава ЧР
Ранее мы сообщили о том, что российская артиллерия уничтожила около 280 украинских националистов.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
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