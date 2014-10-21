Минобороны: российская артиллерия уничтожила около 280 украинских националистов

Российские артиллерийские подразделения устранили около 280 украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по данным ведомства, за ночь было уничтожено 6 пунктов управления украинских войск, 3 склада боеприпасов, 26 вражеских артиллерийских батарей, а также 187 опорных пунктов и скоплений сил и боевой техники.
Как добавил представитель Минобороны, помимо этого ВС РФ удалось обезвредить 41 единицу военной техники ВСУ.
Ранее мы сообщили о том, что Минобороны показало кадры работы БПЛА и РЗСО на Украине.
Видео: Минобороны России
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