Минобороны: российская артиллерия уничтожила около 280 украинских националистов

Кроме того, силами ВС РФ устранены 6 пунктов управления украинских войск, 3 склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и боевой техники.

Российские артиллерийские подразделения устранили около 280 украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по данным ведомства, за ночь было уничтожено 6 пунктов управления украинских войск, 3 склада боеприпасов, 26 вражеских артиллерийских батарей, а также 187 опорных пунктов и скоплений сил и боевой техники.

Как добавил представитель Минобороны, помимо этого ВС РФ удалось обезвредить 41 единицу военной техники ВСУ.

Ранее мы сообщили о том, что Минобороны показало кадры работы БПЛА и РЗСО на Украине.

Видео: Минобороны России