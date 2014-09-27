Минобороны показало кадры работы БПЛА и РЗСО на Украине

Минобороны РФ разместило кадры работы реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине.
Судя по видеоматериалам, российские военнослужащие запустили беспилотник "Орлан-10". Благодаря этому действию возможно обнаружение скоплений солдат ВСУ.
После обнаружения опорного пункта, по нему открыли огонь системой "Град". После этого группа боевых машин произвела передислокацию.
Ранее мы сообщили о том, что в Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов.
Видео: Минобороны России
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