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Минобороны показало кадры работы БПЛА и РЗСО на Украине

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Российские военнослужащие запустили беспилотник "Орлан-10", который обнаружил скопление вражеских войск.

Минобороны РФ разместило кадры работы реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине. 

Судя по видеоматериалам, российские военнослужащие запустили беспилотник "Орлан-10". Благодаря этому действию возможно обнаружение скоплений солдат ВСУ.

После обнаружения опорного пункта, по нему открыли огонь системой "Град". После этого группа боевых машин произвела передислокацию.

Ранее мы сообщили о том, что в Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны рф, россия, спецоперация на украине, украина
Категории: Лента новостей, Видео, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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