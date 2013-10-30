Посольство РФ в ФРГ: в Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

Саперы подтвердили возможное наличие самодельного взрывного устройства в нише дома, в котором живут представители отечественных СМИ и их семьи.

В Германии удалось предотвратить попытку возможного теракта, направленного против российских журналистов и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Берлине.

По информации саперов, предмет, найденный в нише дома представителей СМИ, возможно является взрывным устройством. По мнению представителей дипведомства, такие действия злоумышленников говорят о прямой травле в отношении россиян.

Посольство РФ находится на постоянной связи с правоохранительными органами ФРГ по вопросу: кроме того, в посольство европейской страны направлена нота с требованием начать расследование.

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Видео: РИА Новости