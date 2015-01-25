Из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировано 50 человек

В общей сложности число выведенных с территории комбината гражданских лиц достигло 176 человек.

В субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы еще 50 человек. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Сегодня, 7 мая, с территории "Азовстали" эвакуированы 50 человек сообщается в Telegram-канале подразделения

По последним данным, число выведенных с территории комбината гражданских лиц достигло 176 человек.

Ранее мы сообщили о том, что ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск.

Видео: Telegram / СМОТРИ