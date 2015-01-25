Из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировано 50 человек

В субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы еще 50 человек. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 7 мая, с территории "Азовстали" эвакуированы 50 человек
сообщается в Telegram-канале подразделения
По последним данным, число выведенных с территории комбината гражданских лиц достигло 176 человек.
Ранее мы сообщили о том, что ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск.
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