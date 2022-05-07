Минобороны: ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск

Российские ракетные войска устранили 44 пункта управления украинских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также ночью высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС поразили 196 опорных пунктов войск, районов сосредоточения живой силы и техники противника, добавил представитель ведомства.
Ранее мы сообщили о том, что российская авиация уничтожила западное оружие для ВСУ в Харьковской области.
Видео: Минобороны России
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