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Минобороны: ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск

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Кроме того, было устранено 196 районов опорных пунктов и скоплений живой силы и техники.

Российские ракетные войска устранили 44 пункта управления украинских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ночью высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС поразили 196 опорных пунктов войск, районов сосредоточения живой силы и  техники противника, добавил представитель ведомства. 

Ранее мы сообщили о том, что российская авиация уничтожила западное оружие для ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: вс рф, игорь конашенков, минобороны рф, украина
Категории: Видео, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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