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Минобороны РФ: российская авиация уничтожила западное оружие для ВСУ в Харьковской области

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Также в общей сложности было поражено 18 украинских объектов.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении крупного скопления  оружия и военной техники, поступившего из западных стран. Также российской оперативно-тактической и армейской авиации удалось поразить 18 военных объектов Украины.

В частности, было уничтожено 2 пункта управления вблизи Сковородниково Харьковской области, а также 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники и 3 склада боеприпасов в пункте Дачное (Одесская область).

Кроме того, за ночь было уничтожено 280 националистов и выведены из строя 48 единиц спецтехники, добавил Конашенков.

Ранее мы сообщили о том, что МВД Приднестровья подтвердило данные о четырёх взрывах у села Воронково на украинской границе.

Видео: Минобороны России

Теги: вс рф, генерал-майор игорь конашенков, минобороны россии, спецоперация на украине
Категории: Видео, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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