Документ планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В России планируют удвоить пошлину за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина РФ.

Документ планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности сегодня, 30 июня. В нем предлагается повысить вдвое пошлины за получение прав для автомобилистов, а также увеличить в 1,5 раза пошлины за выдачу паспорта транспортного средства.

Уточняется, что за удостоверение старого образца необходимо будет платить 4 тысячи рублей. Удостоверение нового образца оценивается в 6 тысяч рублей. Кроме того, выдача международных прав подорожает до 3,2 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что в России обновили правила техобслуживания и ремонта автомобилей.

Фото: PIter.tv