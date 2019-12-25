Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет.

В России обновили правила техобслуживания и ремонта автомобилей. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на постановление правительства РФ.

Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет. В новым правилах прописана возможность заключения договора через сайт или приложение. В самом договоре исчезнет необходимость указания в нем цены автомобиля. Также изменится описание порядка возмещения возможного ущерба.

Ранее мы сообщали, что автоюрист Славнов предложил защиту от подстав на дороге.

Фото: Piter.tv