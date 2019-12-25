  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России обновили правила техобслуживания и ремонта автомобилей
Сегодня, 9:08
68
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России обновили правила техобслуживания и ремонта автомобилей

0 0

Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет.

В России обновили правила техобслуживания и ремонта автомобилей. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на постановление правительства РФ.

Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет. В новым правилах прописана возможность заключения договора через сайт или приложение. В самом договоре исчезнет необходимость указания в нем цены автомобиля. Также изменится описание порядка возмещения возможного ущерба.

Ранее мы сообщали, что автоюрист Славнов предложил защиту от подстав на дороге.

Фото: Piter.tv

Теги: правила, ремонт автомобилей, россия, техобслуживание
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии