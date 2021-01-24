  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автоюрист Славнов предложил защиту от подстав на дороге
Сегодня, 14:50
115
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Автоюрист Славнов предложил защиту от подстав на дороге

0 0

По словам эксперта, в выявлении мошенников должны быть заинтересованы страховые компании.

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил защиту от подстав на дороге. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал законопроект, предусматривающий наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег за причиненный ущерб. По его словам, мошенники снова активизировались на рынке автострахования, а новый закон выглядит очень своевременным.

Славнов считает, что для самих автоподставщиков и должностных лиц, участвующих в мошеннической схеме, необходимо ввести уголовную ответственность. Автоюрист заявил, что в выявлении мошенников должны быть заинтересованы страховые компании.

Ранее эксперт Бархота объяснил, почему снижение ключевой ставки на 3% не изменит ситуацию кардинально.

Фото: Piter.tv

Теги: автоюрист, закон, подставные аварии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии