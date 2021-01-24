Автоюрист Славнов предложил защиту от подстав на дороге

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил защиту от подстав на дороге. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
Эксперт прокомментировал законопроект, предусматривающий наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег за причиненный ущерб. По его словам, мошенники снова активизировались на рынке автострахования, а новый закон выглядит очень своевременным.
Славнов считает, что для самих автоподставщиков и должностных лиц, участвующих в мошеннической схеме, необходимо ввести уголовную ответственность. Автоюрист заявил, что в выявлении мошенников должны быть заинтересованы страховые компании.
Ранее эксперт Бархота объяснил, почему снижение ключевой ставки на 3% не изменит ситуацию кардинально.
Фото: Piter.tv
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