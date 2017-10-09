В 2023 году инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга составят 180 млрд рублей

50% спроса пришлось на площадки под девелопмент.

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга в 2023 году может составить 160-180 млрд рублей. Показатель будет соответствовать 2021-му, пишет 5 декабря "Петербургский дневник", ссылаясь на партнера консалтинговой компании NF Group Станислава Бибика.

По словам эксперта, объемы инвестиций в коммерческую недвижимость показывают значительный рост по сравнению с прошлыми периодами, однако в следующем году ожидается замедление динамики вложений, поскольку значительная часть фондов и компаний из-за границы уже продала свои объекты местным инвесторам.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на снижение инвестирования, также будет повышение ключевой ставки и рост стоимости заемного финансирования. Станислав Бибик, партнер консалтинговой компании NF Group

50% спроса пришлось на площадки под девелопмент. Доля складской недвижимости составит около 30%, а гостиниц и складов – 5%.

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Фото: Piter.TV