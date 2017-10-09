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В 2023 году инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга составят 180 млрд рублей
Сегодня, 21:43
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В 2023 году инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга составят 180 млрд рублей

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50% спроса пришлось на площадки под девелопмент.

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга в 2023 году может составить 160-180 млрд рублей. Показатель будет соответствовать 2021-му, пишет 5 декабря "Петербургский дневник", ссылаясь на партнера консалтинговой компании NF Group Станислава Бибика.

По словам эксперта, объемы инвестиций в коммерческую недвижимость показывают значительный рост по сравнению с прошлыми периодами, однако в следующем году ожидается замедление динамики вложений, поскольку значительная часть фондов и компаний из-за границы уже продала свои объекты местным инвесторам.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на снижение инвестирования, также будет повышение ключевой ставки и рост стоимости заемного финансирования.

Станислав Бибик, партнер консалтинговой компании NF Group

50% спроса пришлось на площадки под девелопмент. Доля складской недвижимости составит около 30%, а гостиниц и складов – 5%. 

Ранее на Piter.TV: доля IT-ипотеки в Петербурге увеличилась на 7% за год.

Фото: Piter.TV

Теги: инвестиции в строительство, коммерческая недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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