Объем ввода спекулятивных офисов в Петербурге снизится почти на 40%

Аналитики прогнозируют, что к первому кварталу 2026 года спрос на офисные помещения снизится на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составит 35 тысяч квадратных метров.

В I квартале 2026 года в Петербурге был введен в эксплуатацию всего один бизнес-центр площадью 4 514 квадратных метров. Общий объем ввода спекулятивных офисов составил около 71 тысячи квадратных метров, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Согласно аналитическим данным Maris, общий объем офисных площадей класса А и В, доступных для аренды в городе, составляет 4,35 миллиона квадратных метров. Из этого объема 1,51 миллиона квадратных метров относятся к классу А, а 2,8 миллиона квадратных метров — к классу В.

Аналитики прогнозируют, что к первому кварталу 2026 года спрос на офисные помещения снизится на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составит 35 тысяч квадратных метров. Основная часть этого спроса будет приходиться на офисы класса В.

На данный момент наиболее активными арендаторами являются IT-компании, которые составляют 26% от общего объема спроса, и компании, предоставляющие услуги для бизнеса, с долей 19%.

Общая площадь свободных офисных помещений в Петербурге увеличилась на 21% и составляет 209 тысяч квадратных метров, тогда как год назад этот показатель был на уровне 173 тысяч квадратных метров. В частности, вакантность в классе А составляет 67 тысяч квадратных метров (4,4% от общей площади), а в классе В — 142 тысячи квадратных метров (5%).

Средняя ставка аренды за квадратный метр в месяц для вакантных площадей класса А составляет 2 840 рублей, а для класса В — 2 000 рублей, включая НДС и операционные расходы. Ожидается, что к концу года уровень вакантных площадей стабилизируется в пределах 5-7%.

