Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты силовикам Казахстана

Осуществляется подготовка техники и материальных средств для их отправки в пункты постоянной дислокации.

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности начали передачу охраняемых ими социально значимых объектов Казахстана правоохранительным органам этой республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В настоящее время идет подготовка техники и материальных средств для загрузки в самолеты Воздушно-космических сил России для их дальнейшей доставки в пункты постоянной дислокации.

В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. из сообщения Минобороны РФ

В российском оборонном ведомстве заверили, что возращение миротворцев в свои страны будет организовано при взаимодействии с казахстанской стороной.

Напомним, в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию республики 13 января. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее в Алма-Ате прошла церемония прощания с погибшим во время беспорядков подполковником ВДВ.

Видео: Минобороны РФ